Altının gramı 6 bin 200 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 200 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değerlenen gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 1,3 artışla 6 bin 252 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle 6 bin 200 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 278 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 952 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 1,2 artışla 4 bin 531 dolarda işlem gören altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 1 düşüşle 4 bin 487 dolarda alıcı buluyor.

Altının onsu, jeopolitik gerilimlerdeki nispeten iyileşmeyle güvenli liman talebinin zayıflaması ve yatırımcıların kar realizasyonu isteğinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geri çekildi.

Analistler, dolar endeksinin güçlenmeye devam etmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişin altının fırsat maliyetini artırarak söz konusu geri çekilme eğilimini desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.