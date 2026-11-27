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Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 958 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 809 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,57 artışla 5 bin 958 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 656 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 2,36 artışla 3 bin 650 dolardan işlem görüyor.

Teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik öngörülerin gücünü korumasına ve dolar endeksiyle tahvil faizlerindeki yükselişlere karşın altın fiyatlarında pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yatırımcıların yapay zeka hisselerinde sert satışların yaşandığı dönemlerde zararlarını karşılamak veya nakit ihtiyaçlarını gidermek için altın pozisyonlarını kapattıklarını belirtirken, yapay zeka hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla yeni günde altın fiyatlarında da pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bu arada ABD'de dün Şükran Günü dolayısıyla pay piyasaları ve tahvil piyasalarında işlem gerçekleşmedi. ABD'de piyasalar bugün ise yarım gün açık olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti

Kaynak: AA