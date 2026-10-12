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Gram altın güne düşüşle başladı, 6 bin 634 liradan işlem görüyor

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Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 880, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılırken altın ons fiyatı 4 bin 182 dolarda seyrediyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 634 liradan işlem görüyor.

Gram altın cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 6 bin 644 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Kaynak: AA
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