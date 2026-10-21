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Gram altın güne düşüşle başladı, 6 bin 565 liradan işlem görüyor

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Gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla saat 09.20 itibarıyla 6 bin 565 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 786, cumhuriyet altını 42 bin 941 liradan satılırken ons altın yüzde 0,2 azalışla 4 bin 116 dolarda.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 565 liradan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 6 bin 573 liradan tamamladı.

Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 6 bin 565 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 786 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 941 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 116 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler emtia piyasasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatları artarken, bu durum enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin de yükselmesine neden oluyor. Enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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