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Altının gramı 6 bin 152 liradan işlem görüyor

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Gram altın, güne düşüşle başlayarak 6 bin 152 liradan işlem görüyor. Fed'in faiz artırım beklentileri ve güçlü dolar altın fiyatlarını baskılarken, ons fiyatı 4 bin 117 dolara geriledi.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 152 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 6 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 152 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 833 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 117 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımı yapacağı beklentisiyle güçlenen doların ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle düşerken Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasında süren görüşmeler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Altın, yakın zamanda düşen petrol fiyatlarından bir nebze destek bulsa da doların gücünü koruması değerli metal üzerinde satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Fed'in geçen haftaki "şahin" toplantısının ardından, faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını söyledi.

Öte yandan bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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