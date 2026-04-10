Altının gramı 6 bin 823 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 823 liradan işlem görüyor. Dünyada artan risk algısı ve Orta Doğu'daki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 6 bin 827 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 743 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 751 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişeleri varlık fiyatlarının yön arayışına girmesine sebep oluyor. Orta Doğu'da ateşkese yönelik gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
