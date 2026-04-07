Altının gramı 6 bin 660 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlayarak 6 bin 660 liradan işlem görmekte. Dün ons fiyatındaki azalma ile gram altın önceki kapanışının yüzde 0,6 altında tamamlandı. Jeopolitik riskler ve enflasyonist etkiler, altın fiyatları üzerinde negatif etkiler yaratmaya devam ediyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 666,5 liradan tamamladı.

Güne negatif başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 645 dolardan işlem görüyor.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın uzaması ve daralan petrol arzı, enflasyonist baskıları artırırken ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikasında gevşemeye gitme alanını sınırlıyor. Bu durum altın fiyatları üzerinde negatif etkiler oluşturuyor.

Enerji fiyatlarının daha da yükselmesi halinde faiz artışı tartışmalarının bile gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Jeopolitik risk ve enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altına, faiz getirisi sağlamadığı için yüksek faiz ortamında yatırımcıların ilgisi azalıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı