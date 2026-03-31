Altının gramı 6 bin 521 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlayarak 6.521 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışa göre değer kazanan gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da dikkat çekiyor. ABD'deki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 6 bin 446 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 521 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 556 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var