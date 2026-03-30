Altının gramı 6 bin 491 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle 6 bin 491 liradan başladı. Çeyrek altın 11 bin 807 lira, Cumhuriyet altını ise 45 bin 70 liradan satılmakta.

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 491 liradan işlem görüyor.

Cuma altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üstünde 6 bin 423 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 70 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 541 dolardan işlem görüyor.

Enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl şahin adımlar atabileceğine yönelik haber akışına karşın dolar endeksindeki düşüş, altın fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlandırdı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş

Görüntü Aydın'dan! 4 saat boyunca ölümle pençeleşti