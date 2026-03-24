Altının gramı 6 bin 212 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne 6 bin 212 liradan işlem görerek düştü. Önceki gün kapanış fiyatının yüzde 2 altında kapanan gram altın, global piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarının politikaları üzerine devam eden endişelerle değer kaybetmeye devam ediyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 212 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 274,8 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 212 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 357 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle doların gücünü koruması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüler sık değişkenlik gösteriyor.

Para piyasalarında, Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik ihtimaller zayıflarken, beklentiler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşmaya başladı.

Merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu

Ağzından çıkan kelime olay oldu
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

Geceye damga vuran kare! Canlı yayında krize girdiler
ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka 'evde kalın' uyarısı yapıldı

ABD ekonomisinin kalbinde büyük patlama! Halka "evde kalın" uyarısı