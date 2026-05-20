Altının gramı 6 bin 545 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlayarak 6 bin 545 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar endeksinin etkisiyle son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6 bin 567 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 545 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 980 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 465 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar endeksinin etkisiyle yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Orta Doğu'daki gerilimler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD'de güçlü makroekonomik veriler tahvil piyasalarındaki satış baskısını artırdı.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklentilerin daha "şahin" tarafa kayması ve dolar endeksinin 100 dolar seviyesine yakın kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler, bugün Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

