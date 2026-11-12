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Gram altın, dolar endeksindeki yükselişin baskısıyla 6 bin 428 liradan işlem görüyor

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Gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 6 bin 428 liradan işlem görüyor. Dolar endeksindeki yükseliş ve Fed faiz artırımı beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı kurarken çeyrek altın 10 bin 591 liradan satılıyor.

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 428 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 6 bin 436 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 6 bin 428 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 591 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 172 liradan satılıyor.

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımı ihtimaline kesin gözüyle bakılması ve bugün 103,08 seviyesine çıkarak 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,20 azalışla 3 bin 977 dolarda seyrediyor.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi dolara talebi artırırken altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, salı günü yayımlanan enflasyon verilerini "rahatsız edici sınıra yakın" olarak nitelendirdi. Goolsbee, giderek büyüyen enflasyon sorunuyla başa çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Bugün 103,08 seviyesine çıkarak 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi şu dakikalarda 102,97 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 azalışla 91,3 dolara indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,99'da seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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