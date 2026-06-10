Yıldız Holding'de üst düzey atama

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının (Gözde GSYO) genel müdürlüğüne Murat Özgen getirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda liderlik kadrosunda üst düzey atama gerçekleştirdi.

Özgen, yeni görevinde Gözde GSYO'nun mevcut portföy şirketlerinin performans takibi ve değer yaratma süreçlerine liderlik ederken, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda şirketin rekabet gücünün artırılmasına da katkı sunacak.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Özgen, MBA derecesini Mercer University'den aldı. Profesyonel yaşamı boyunca Türkiye'de ve uluslararası arenada önemli sorumluluklar üstlenen Murat Özgen, kariyerine ABD'de başladı.

Commerzbank AG New York'ta risk ve portföy yönetimi, Koçbank'ta ise proje ve yatırım finansmanı alanlarında görev yapan Özgen, kariyerinin yaklaşık 25 yılını özel sermaye sektöründe geçirdi. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetiminde üst yönetici (CEO), yönetim kurulu üyesi ve yatırım komitesi üyesi olarak görev alan Özgen, teknoloji, enerji, sağlık ve perakende başta olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırım, yönetim ve çıkış işlemlerine aktif olarak liderlik etti.

Son olarak Abu Dabi merkezli yatırım firması X12 Capital Limited'de Türkiye Başkanı olarak görev yapan Özgen, birçok kurumda yönetim kurulu ve yatırım komitesi üyeliği görevlerinde bulunuyor. Özgen, halen Jamaica Acus Small and Medium Enterprise Fund'da yatırım komitesi üyesi olarak görev yapıyor, ayrıca OYAK Portföy Yönetimi AŞ ile Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ'nin yönetim kurullarında yer alıyor.