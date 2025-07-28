Göz Enfeksiyonunu Yenerek Sağlığına Kavuştı

Tarlada gözüne ot çarpmasıyla enfeksiyon kapan Mustafa Çatal, görme kaybının eşiğindeyken Medipol Sağlık Grubu'nda yapılan ameliyat ve tedavi sayesinde sağlığına kavuştu.

Sağlık grubundan yapılan açıklamaya göre, Amasya'da yaşayan 28 yaşındaki Çatal, tarlada gözüne ot çarpmasıyla başlayan zorlu süreci, iki kez kornea nakli ve başarılı katarakt ameliyatıyla atlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, Çatal'ın kendilerine başvurduğunda sol gözde ciddi bir enfeksiyon olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Mantar keratiti şüphesiyle tedaviye başladık ama medikal yanıt alamayınca kornea nakli yaptık. Enfeksiyon tekrarlayınca ikinci bir nakil gerekti. Süreç zorlu geçti ama hastamızın dikkatli takibi, erken başvuruları ve tedaviye uyumu sayesinde başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yıllar süren takip sürecinde gelişen kataraktın da başarılı bir operasyonla giderildiğini vurguladı.

Hastanın görme seviyesinin yüzde 100'e ulaştığını aktaran Yıldırım, "Sosyal ve iş hayatına tam kapasiteyle dönebildi. Onun özverisi ve bilinç düzeyi, bizim doğru tedavilerle buluşunca ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Bu, organ bağışının ne kadar hayati olduğunun da canlı bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Salığına kavuşan Çatal da yaşadığı zorlu süreci anlatarak, gözündeki hasarı başlangıçta önemsemediğini ancak süreç ilerledikçe durumunun kötüleştiğini aktardı.

Göz sağlığının zamanla daha da kötüleştiğini vurgulayan Çatal, şöyle devam etti:

"Tedavilere yanıt alamadık. En sonunda Yusuf hocayı bulduk. İlk hedef sadece gözü kurtarmaktı. Yusuf Hoca ve ekibi tarafından korneam iki kez nakledildi. Ardından katarakt gelişti ve görmem yüzde 1'e kadar düştü. Ama şimdi çok iyi görüyorum. İşime devam edebiliyorum, ehliyetimi korudum. Organ bağışı hayat kurtarıyor."

Çatal, kendi yaşamından yola çıkarak organ bağışının önemine dikkati çekti.

Organ bağışı sayesinde bugün gördüğünü hatırlatan Çatal, "Belki bir insanın vücudu toprak oluyor ama organları bir başkasına hayat oluyor. Tüm kalbimle söylüyorum, biri bana ışık oldu, şimdi ben de başkasına örnek olmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.