Görevine başlayan DAP Başkanı Güray'dan "Önemli çalışmalara imza atacağız" mesajı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına atanan Halil İbrahim Güray, görevine başladı.

DAP İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreterliği görevini yürütmekteyken 6 Mart 2026 tarihli ve 2026/76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak atanan Halil İbrahim Güray, görevinin başına geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güray, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajanslarında edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri, DAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bizleri bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni dönemde ekibimizle birlikte, bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atacağız."