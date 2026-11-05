Gördes ayvası hasat sonrası pazarda 50-100 TL arasında satılıyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde sonbaharla birlikte hasat edilen ayvalar, pazar ve manav tezgahlarında yerini aldı. Kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Gördes ayvası, kilosu 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken hem üreticinin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Gördes'in bereketli topraklarında yetiştirilen ayvalar, üreticiler tarafından özenle toplanarak ilçe pazarındaki tezgahlara getirildi. Sarı rengi, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken ayvalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşlardan ilgi görüyor.

Reçellik ve kompostoluk ayvalar tercih ediliyor

Geleneksel reçel, komposto ve fırın tatlılarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan ayva, ilçe dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yerel üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtirken, ayvanın boyutuna ve kalitesine göre kilosunun 50 ila 100 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Ayvaların tezgahlarda yerini almasıyla Gördes pazarında sonbahar renkleri hakim olurken, üreticiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı