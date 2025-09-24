Göncek Köyü'nde Organik Kavun Sertifikasyon Süreci Başladı

Kütahya'nın Emet ilçesi Göncek köyü'nde "Organik Göncek Kavunu" projesi çerçevesinde sertifikasyon işlemleri için proje paydaşlarına ait kavun ekili tarlalardan numuneler alındı.

Göncek Köyü'nde yürütülen "Organik Göncek Kavunu" projesi kapsamında yöreye özgü kavun çeşidinin ilk aşaması olan sertifikasyon işlemleri için Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından proje paydaşlarına ait kavun ekili tarlalardan numuneler alındı.

Ayrıca organik sertifikasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldı, katma değerli ürünlere geçiş aşamaları istişare edildi. Ayrıca yetiştiricilerin ürünlerinden verim artışı sağlanmasına yönelik örnek tarla uygulamaları gerçekleştirildi. - KÜTAHYA