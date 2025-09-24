Haberler

Göncek Köyü'nde Organik Kavun Sertifikasyon Süreci Başladı

Göncek Köyü'nde Organik Kavun Sertifikasyon Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Göncek köyünde gerçekleştirilen 'Organik Göncek Kavunu' projesi çerçevesinde kavun ekili tarlalardan numuneler alındı. Sertifikasyon süreci hakkında bilgilendirme yapılarak, verim artışı sağlama yöntemleri istişare edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Göncek köyü'nde "Organik Göncek Kavunu" projesi çerçevesinde sertifikasyon işlemleri için proje paydaşlarına ait kavun ekili tarlalardan numuneler alındı.

Göncek Köyü'nde yürütülen "Organik Göncek Kavunu" projesi kapsamında yöreye özgü kavun çeşidinin ilk aşaması olan sertifikasyon işlemleri için Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından proje paydaşlarına ait kavun ekili tarlalardan numuneler alındı.

Ayrıca organik sertifikasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldı, katma değerli ürünlere geçiş aşamaları istişare edildi. Ayrıca yetiştiricilerin ürünlerinden verim artışı sağlanmasına yönelik örnek tarla uygulamaları gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
'Sahtekar' dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik

"Sahtekar" dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.