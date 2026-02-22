Haberler

Göncek kavunu organik tarım kapsamına alındı

Göncek kavunu organik tarım kapsamına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Göncek köyünde yetiştirilen Göncek kavunu, organik tarım kapsamına alınarak 'Organik Tarım 1. Aşama' sertifikası aldı. Bu durum, yerel üreticilere yeni pazar fırsatları sunarken, tüketicilere de sağlıklı ve doğal ürün imkanı sağlayacak.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen Göncek kavunu, organik tarım kapsamına alındı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere "Organik Tarım 1. Aşama" sertifikaları teslim edildi.

Göncek kavununun organik statü kazanmasıyla birlikte hem yerel üreticiler için yeni ve katma değeri yüksek pazar imkanlarının oluşması hem de tüketicilere daha sağlıklı ve doğal ürünlerin sunulması hedefleniyor. Göncek köyünde geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 dönüme yakın alanda kışlık kavun ekimi yapılırken, rekolte 150 ton civarında gerçekleşti.

Kimyasal girdilerden uzak yetiştirilen, az su isteyen ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan kışlık tür Göncek kavunu, kendine has tat ve kokusuyla dikkat çekiyor. Ayrıca ürünün çekirdekleri yeniden tohumluk olarak değerlendirilerek, ata tohum niteliğinin korunmasına katkı sağlanıyor. Organik üretime geçişle birlikte Göncek kavununun markalaşma sürecine de ivme kazandırılması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
