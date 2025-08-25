Göncek Kavunu için Organik Tarım Eğitimi Verildi
Emet ilçesinde Göncek Kavunu'nun organik tarım kapsamına alınması için 35 üreticiye eğitim verildi. Eğitimin içeriğinde ekimden sertifikaya kadar birçok konu yer aldı.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından, Emet ilçesi Göncek Köyü'nde yerel ve doğal olarak yetiştirilen Göncek kavununun Organik Tarım kapsamına alınması ile ilgili olarak 35 üreticiye eğitim verildiği bildirildi.
Göncek Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi ile Emet İlçe Müdürlüğü personeli katıldı. Toplantıda 35 üreticiye organik tarımda ekim, yetiştiricilik, kayıtlılık, bitki besleme, hasat, depolama, taşımacılık ve sertifikasyon işlemleri konularında eğitim verildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi