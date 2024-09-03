Goldman Sachs'tan altın analizi: Kısa vadede yüksek fiyat artışı gösterebilir

Goldman Sachs, geçtiğimiz gün 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayımlayarak altının gidişatı hakkında önemli tahminlerde bulundu.

Yapılan analizde altının riske karşı tercih edilen koruma aracı olması sebebiyle kısa vadede yüksek fiyat artışı potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Goldman Sachs buna ek olarak Çin'in zayıf talebinin diğer emtialarda 'daha az olumlu' görünüm oluşturduğunu belirtti.

Yapılan analizde, "Fed'in faiz indirimlerinin yaklaşması, son iki yılda gözlemlenen keskin altın rallisinin büyük ölçüde eksik kalan bir bileşeni olan Batı sermayesini altın piyasasına geri getirmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.

HEDEF 2 BİN 700 DOLAR

Spot altın bu yıl yüzde 21 değer kazanarak rekor kırdı ve 2.531,60 dolara kadar yükseldi.

Goldman Sachs, Çin piyasasının fiyat hassasiyetini gerekçe göstererek 2 bin 700 dolarlık altın fiyatı hedefini 2024 sonu yerine 2025 başına revize etti.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz gün 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayımladı. Yayımlanan analizde altının kısa vadede yüksek fiyat artışı potansiyeli gördüklerini ve faiz indirimlerinin altın fiyatlarının yükselmesine etki edeceği belirtildi.