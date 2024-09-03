Üye Girişi
Haberler

Goldman Sachs'tan altın analizi: Kısa vadede yüksek fiyat artışı gösterebilir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz gün 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayımladı. Yayımlanan analizde altının kısa vadede yüksek fiyat artışı potansiyeli gördüklerini ve faiz indirimlerinin altın fiyatlarının yükselmesine etki edeceği belirtildi.

Goldman Sachs, geçtiğimiz gün 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayımlayarak altının gidişatı hakkında önemli tahminlerde bulundu.

Yapılan analizde altının riske karşı tercih edilen koruma aracı olması sebebiyle kısa vadede yüksek fiyat artışı potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Goldman Sachs buna ek olarak Çin'in zayıf talebinin diğer emtialarda 'daha az olumlu' görünüm oluşturduğunu belirtti.

Yapılan analizde, "Fed'in faiz indirimlerinin yaklaşması, son iki yılda gözlemlenen keskin altın rallisinin büyük ölçüde eksik kalan bir bileşeni olan Batı sermayesini altın piyasasına geri getirmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.

HEDEF 2 BİN 700 DOLAR

Spot altın bu yıl yüzde 21 değer kazanarak rekor kırdı ve 2.531,60 dolara kadar yükseldi.

Goldman Sachs, Çin piyasasının fiyat hassasiyetini gerekçe göstererek 2 bin 700 dolarlık altın fiyatı hedefini 2024 sonu yerine 2025 başına revize etti.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz gün 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayımladı. Yayımlanan analizde altının kısa vadede yüksek fiyat artışı potansiyeli gördüklerini ve faiz indirimlerinin altın fiyatlarının yükselmesine etki edeceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Goldman Sachs Ekonomi Finans

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?
title