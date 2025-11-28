Haberler

Gölcük Tabiat Parkı'nda Üç Tesis İçin İhale Süreci Başlıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda Üç Tesis İçin İhale Süreci Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'nda yer alan üç tesis için 10 Aralık tarihinde 3. kez ihale düzenleyecek. İhalede yıllık muhammen bedel belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı'nda yer alan üç tesis için 3'üncü kez ihaleye çıkacak.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı için daha önce iki kez gerçekleştirilen ancak sonuçlandırılamayan ihalenin üçüncüsü, 10 Aralık Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek. DKMP Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü ve Bolu DKMP Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan kır lokantası, kır kahvesi ve büfe işletmeleri, 5+5 yıllığına kiralanmak üzere kapalı teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

İstenen yıllık muhammen bedel belirlendi

İhale, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün Beştepe'deki hizmet binasında saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Üç tesisin ihalesi aynı gün ve aynı saatte yapılacak. Katılımcılar dilerse tüm işletmeler için ya da sadece biri veya ikisi için teklif verebilecek. İhaleye esas yıllık kır lokantası için 3 milyon 210 bin TL, kır kahvesi için 1 milyon 805 bin TL ve büfe için 925 bin TL muhammen bedel belirlendi. Geçici teminat tutarları ise muhammen bedelin yüzde 10'u üzerinden hesaplandı. İsteklilerin teminatları nakit veya banka teminat mektubu olarak ayrı ayrı sunması gerekiyor. Ankara DKMP Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Şubesi, Bolu DKMP Şube Müdürlüğü adreslerinden 5 bin TL bedelle temin edilebilecek. Teklif dosyalarının son teslim tarihi de ihale günü olan 10 Aralık saat 14.00 olarak belirlendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.