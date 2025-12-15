Haberler

Yerli ve milli veri merkeziyle kritik veriler daha güvende olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olan Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2026'da inşaatını tamamlamayı ve 2027'de hizmete almayı hedeflediklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezinin inşaat çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı amaçladıklarını bildirerek, "Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat'ın yeni bir projeyi devreye alacağını belirtti.

Türksat tarafından Ankara'da Gölbaşı Veri Merkezi kurulacağını aktaran Uraloğlu, bu merkezle, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına işaret etti.

Uraloğlu, 28 bin 500 metrekarelik dev alanıyla projenin, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını bildirerek, "2026 yılı içerisinde inşaat ve mimari çalışmalarını büyük oranda tamamlamayı, kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerinde artırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz hizmet

Türksat Gölbaşı Veri Merkezinin, 6 sistem salonuna, 2 ayrı 20'şer kabinlik yüksek performans odasına ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanının da bulunacağını belirtti.

Uraloğlu, enerji verimliliğinde "LEED-Gold" sertifikasına sahip olacak merkezin, veri merkezi standartlarında da "Uptime Institude TIER-III" ve "TSE 50600" ile uyumlu olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulacak veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkezle, e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."

Veri merkezinin, düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğiyle çevreye de duyarlı olacağını bildiren Uraloğlu, merkezin, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılması amacına da hizmet etmiş olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
