Göksal Güngör, EAFA Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığına Seçildi

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa Alüminyum Folyo Birliği (EAFA) Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığına seçilerek sektördeki sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalara liderlik edecek.

Türkiye'nin önde gelen yassı alüminyum üreticilerinden Assan Alüminyum'un Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa alüminyum sektörünün en önemli birliklerinden 'European Aluminium Foil Association' (EAFA) bünyesindeki Yassı Alüminyum Üreticileri' Başkanlığına seçildi. EAFA 50 yılı aşkın süredir Avrupa alüminyum folyo endüstrisinin gelişimini ve sürdürülebilirliğini destekleyen çatı kuruluş konumunda.

Güngör bu önemli görevde, Avrupa çapındaki alüminyum üreticileri arasında sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve inovasyon odaklı iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Güngör, aynı zamanda Türkiye'yi ve Assan Alüminyum'u bu prestijli platformda temsil ederek sektörün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacak.

Göksal Güngör konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "EAFA Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığı'nı üstlenmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu görev, sadece kişisel bir sorumluluk değil, aynı zamanda Assan Alüminyum'un Avrupa alüminyum endüstrisindeki itibarlı yerinin bir yansıması. Sektörümüzde sürdürülebilirlik, inovasyon ve iş birliği temelinde yeni adımlar atmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirketin, Göksal Güngör'ün liderliğinde, Avrupa alüminyum sektörünün ortak hedeflerine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin global arenadaki temsil gücünü artırmayı sürdüreceği belirtildi. - İSTANBUL

