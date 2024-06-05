Göker Köse, Almatı Havalimanı'nda genel müdürlük görevini üstlenecek

Göker Köse, Kazakistan'da TAV Havalimanları tarafından işletilen Almatı Havalimanı'nda genel müdürlük pozisyonunu 17 Haziran itibarıyla vekaleten üstlenecek.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanında üst yönetim değişikliği gerçekleştirilecek.

Haziran 2021'den bu yana genel müdürlük pozisyonunda bulunan Alper Ersoy, yeni terminal yatırımının tamamlanması ve operasyonların başlamasının ardından kariyerine grup dışında devam etmek üzere 16 Haziran'da görevinden ayrılacak.

Bu pozisyonu TAV Havalimanları ve Groupe ADP'de 19 yıllık deneyime sahip olan Köse üstlenecek. Köse, resmi süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte asaleten genel müdür olarak görev yapacak.