Haberler

Glokomun erken teşhisi kalıcı görme kaybını engelliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Op. Dr. Metin Süleymanzade, glokom hastalığının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve erken teşhis edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabileceğini açıkladı. Düzenli göz muayenelerinin önemi vurgulandı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, glokom hastalığının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, erken teşhis edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası kapsamında görüşlerine yer verilen Süleymanzade, glokomun göz içi basıncının artması sonucu görme sinirinde hasara yol açan ciddi bir göz hastalığı olduğunu ifade etti.

"Fark edene kadar hastalık ilerlemiş oluyor"

Hastalığın erken dönemde çoğu zaman belirti vermediğine dikkati çeken Süleymanzade, "Sinsi ilerleyen glokom, görme kaybına neden olabilir. Hastalar çoğu zaman görme alanındaki kaybı fark edene kadar hastalık ilerlemiş oluyor. Bu nedenle düzenli göz kontrolleri, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süleymanzade, glokomun genellikle yavaş ilerlediğini, hastalığın fark edilmesinin çoğu zaman rutin göz muayeneleri sırasında göz içi basıncı ölçülerek mümkün olduğunu aktardı.

Bazı grupların glokom açısından daha yüksek risk taşıdığını vurgulayan Süleymanzade, şunları kaydetti:

"Ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, 40 yaş üzerindeki bireyler ve kronik hastalığı olan kişiler risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle bu kişilerin düzenli olarak göz muayenesi yaptırması gerekir. Glokom tamamen ortadan kaldırılamasa da erken tanı konulduğunda göz damlaları, lazer uygulamaları ve cerrahi yöntemlerle göz içi basıncı kontrol altına alınabilir. Bu sayede görme sinirinde oluşabilecek hasarın ilerlemesi önemli ölçüde yavaşlatılabilir."

Süleymanzade, görme alanında daralma, bulanık görme veya gözlerde basınç hissi gibi şikayetler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor