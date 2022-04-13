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Girişimci olacak öğrencilere destekler anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Girişimci olacak öğrencilere destekler anlatıldı

KOSGEB Düzce Müdürü Necdet Yaşar Şahin, öğrencilere girişimci olmaları durumunda verilecek desteklerle ilgili bilgiler verdi.

KOSGEB Düzce Müdürü Necdet Yaşar Şahin, öğrencilere girişimci olmaları durumunda verilecek desteklerle ilgili bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerini ve personellerini bilgilendiren Necdet Yaşar Şahin, KOSGEB destek türleri hakkında aydınlatıcı bilgiler paylaştı. Türkiye ve dünyadan örnekler veren Şahin, Türkiye'de KOBİ oranının yüzde 99,1 olduğunu ifade ederek, işletmelere yapılan yatırımların önemli olduğuna dikkat çekti. Söyleşide öğrencilerin mezuniyet sonrasında girişimci olarak yararlanabilecekleri desteklerden de söz ederek bilgi ve deneyimlerini aktaran Şahin, programın son bölümündeyse katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Program, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel'in Şahin'e teşekkür belgesi vermesiyle son buldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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