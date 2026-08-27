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TÜİK 2025: Girişim ve İstihdam Verileri Açıklandı

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TÜİK'in 2025 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerine göre, faal girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe yer alırken, istihdamın yüzde 41,2'sini hizmet sektörü oluşturdu. Ciroda ticaret yüzde 46,8 ile ilk sırada.

Geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe, yüzde 31,6'sı ise ticaret sektöründe, yüzde 12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 41,2'sini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 26,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ni açıkladı. Geçici sonuçlara göre 2025 yılında faal olan girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet sektöründe, yüzde 31,6'sı ise ticaret sektöründe, yüzde 12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 41,2'sini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 26,1 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda yüzde 46,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 17,8 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 28,5 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

Üretim değeri 2025 yılında imalatta 27 trilyon 886 Milyar TL, ticarette 9 trilyon 134 milyar TL, inşaatta 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4 trilyon 422 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250 ve üzeri çalışanı olan büyüklük grubu aldı

2025 yılında ciro payının yüzde 34,3'ünü 250 ve üzeri çalışanı olan büyüklük grubu, yüzde 25,8'ini 1-9 çalışanı olan büyüklük grubu, yüzde 19,8'ini 10-49 çalışanı olan büyüklük grubu ve yüzde 20,1'ini 50-249 çalışanı olan büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 36,4'ünü 1-9 çalışanı olan büyüklük grubu, yüzde 27,0'ını 250 ve üzeri çalışanı olan büyüklük grubu, yüzde 19,6'sını 10-49 çalışanı olan büyüklük grubu ve yüzde 17,0'ını 50-249 çalışanı olan büyüklük grubu oluşturdu.

Aktif girişim sayısı 2025 yılında 4 milyon 016 bin 059 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2025 yılında ciro 124 trilyon 816 milyar TL, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak gerçekleşti.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 47,9'unu, cironun ise yüzde 35,8'ini oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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