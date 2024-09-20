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Giresun'da Fındık Rekoltesi ve Randımanı Üreticiyi Yanılttı

Giresun'da Fındık Rekoltesi ve Randımanı Üreticiyi Yanılttı
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Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, bu yıl fındık rekoltesinin 717 bin ton beklentisine rağmen, kahverengi kokarca ve hava koşullarının etkisiyle üreticinin hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Giresun'un Keşap ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, bu yıl fındıkta hem rekoltenin hem de randımanın üreticiyi yanılttığını söyledi.

Gerek mevsimsel gerekse, kahverengi kokarca nedeniyle fındık üreticisinin hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, serbest piyasa fiyatlarının da bundan etkilendiğini belirtti.

Şahin, "Bu yıl fındıktan beklentiler yüksekti ancak hiç de beklendiği gibi olmadı. Hasat öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı fındık rekoltesi 717 bin ton olarak açıklamıştı. Ancak 'Fındık çuvala girmeden hiçbir şey belli olmaz' sözünün bir kez daha gerçekliğini gördük. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle 500 rakımın üzerinde fındıklar olgunlaşmadan dalında çürümeye başladı. Dalda fındık var gibi görülüyordu ancak hasadı edilip harmana gelince içinin randımansız olduğu görüldü. Sahil kesimlerinde de zaten rekolte düşüktü. Diğer taraftan ise kahverengi kokarca nedeniyle fındıklar bozuk ve çürük oldu. Dolaysıyla bu sezon fındık hem rekolte hem de randıman olarak yanılttı. Görünüşe göre 50 randıman esasına göre rekolte 600 bini bulmaz. Randımanına ve kahverengi kokarcanın bozduğu fındıklar nedeniyle serbest piyasada fındık fiyatı 110 liraya kadar geriledi. Ancak 50 randıman ve sağlam fındıklar serbest piyasada önümüzdeki günlerde yükselişe geçeceğini umut ediyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Serbest Piyasa Giresun Ekonomi Güncel Keşap

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