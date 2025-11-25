Haberler

Giresun'da Fındık Fiyatları Yükselişe Geçti

Giresun'da Fındık Fiyatları Yükselişe Geçti
Güncelleme:
Giresun'da uzun süre düşüş gösteren fındık fiyatları, ihracat ve iç piyasada artan talep ile birlikte tekrar yükselerek 290 ila 300 lira arasında alıcı buluyor.

Giresun'da uzun süredir düşüş gösteren fındık fiyatları yeni haftada yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 270 liraya kadar düşen fındık fiyatları, ihracatta ve iç piyasada artan talep ve yaşanan haraketliliğin ardından tekrar yükselişe geçti. Giresun'da fındık tüccarları 25 Kasım itibarıyla Giresun kalite fındığa 290 ila 300 lira, levant kalite fındığa ise 280 ila 290 lira arasında fiyat veriyor.

Öte yandan, fındık üreticilerinin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi, bugün açıkladığı yeni fiyatlarla 50 randıman Giresun kalite fındığın 297 lira olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra üreticilere randıman başına 5 lira 94 kuruş fiyat farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
