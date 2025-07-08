Giresun'da Artan Turizm Hareketliliği Esnafı Sevindiriyor

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Ercan Ayhan, son yıllarda artan turizm hareketliliğinin yöre esnafının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ayhan, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mavi Göl, Göksu travertenleri, adası ve yaylaları ile Giresun'un turizmde bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti.

İl genelinde turizm hareketliliği yaşandığını ifade eden Ayhan, "Giresun'da birçok turizm destinasyonu bulunuyor. Bunların tanıtım ve altyapı eksikliklerinin tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelişleri hızlandı. Giresun'un turizm destinasyonları bugünlerde yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Bu turizm hareketliliği de esnafımızın yüzünü güldürmektedir." dedi.

Esnafın talep ve sorunlarını ilgili kurum yetkililerine ulaştırdıklarını anlatan Ayhan, turizm altyapısının gelişmesi noktasındaki çalışmaları dolayısıyla Vali ve milletvekilleri ile ilgili kurum müdürlerine teşekkür etti.