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Giresun Belediyesi İşçilerine Yüzde 120 Zam Yapıldı

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Giresun Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 120 zam yapıldı. Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında imzalanan toplu sözleşme ile işçilere teşekkür edildi.

Giresun Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında, yüzde 120 zammı içeren toplu sözleşme imzalandı.

İşçilere emekleri için teşekkür eden Şenlikoğlu, çalışanın teri kurumadan hakkını veren anlayışın temsilcisi olduklarını belirtti.

Şenlikoğlu, işçilerin yüzünün gülmesi için rakam belirlediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız bu rekor zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını dilerim. İkinci dönemimiz çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Hizmet-İş Giresun İl Başkanı Abdullah Kaygusuz ise Şenlikoğlu'na sendika üyeleri adına teşekkür etti.

Öte yandan Giresun Belediyesi bünyesindeki 60 kadrolu işçinin mevcut sözleşmesine de yüzde 30 ilave zam yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hizmet İş Sendikası Aytekin Şenlikoğlu Giresun Belediyesi Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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