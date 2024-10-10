Gilead'ın HIV Farkındalık Kampanyası Ödül Aldı

Gilead'ın HIV farkındalığını artırma amacıyla yürüttüğü "Bugününü Test Et, Yarınını Tanı" kampanyası, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gilead, 2023'te hekim dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Avrupa HIV Test Farkındalık Haftası'nın Türkiye'de de uygulanmasına öncülük etti.

Bu kapsamda başlatılan "Bugününü Test Et, Yarınını Tanı" kampanyası, Sağlık Gönüllüleri - Türkiye tarafından düzenlenen Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nde ödül aldı.

Avrupa HIV Test Farkındalık Haftası, 2013'te bu yana, toplumda ve sağlık sektöründe HIV testinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

Türkiye'de de kasım ve mayıs aylarında bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle HIV testi, erken tanı ve tedaviye erişimin önemi vurgulanırken, ayrıca hafta kapsamında, test yaptırmak isteyenlerin ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden test yaptırabilecekleri yerler ve bilgileri paylaşılarak, Sağlık Bakanlığı'nın toplumu HIV enfeksiyonuna yönelik risklerden koruma hedefine hizmet ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktör Yardımcısı Özlem Horasanlı, toplumda HIV ile ilgili doğru bilinen yanlışların farkında olduklarını ve bu algıyı ne kadar hızlı değiştirebilirlerse o kadar fazla hayata dokunacaklarını düşündüklerini belirtti.

Horasanlı, "HIV'le mücadelemizde paydaşlarımızla işbirliğimizden büyük güç alıyoruz. 'Bugününü Test Et, Yarınını Tanı' diyerek toplumda test farkındalığını artırmak için çalıştık. Sağlık Gönüllüleri - Türkiye tarafından verilen bu ödül motivasyonumuzu daha da artırdı. HIV'le mücadelemizde paydaşlarımızla iş birliğimizden büyük güç alıyoruz." açıklamalarında bulundu.