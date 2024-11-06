Üye Girişi
Haberler

Gıda işletmelerinde karekod uygulaması zorunlu olacak

Gıda işletmelerinde karekod uygulaması zorunlu olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda işletmeleri için yeni bir düzenleme geliyor. Artık tüm gıda işletmelerinde karekod uygulaması zorunlu hale getirilecek. Bu uygulama sayesinde, tüketiciler gıda ürünlerinin detaylı bilgilerine ulaşabilecekler. 2025'te zorunlu olacak uygulama, gıda güvenliğini artırmayı ve tüketicilerin bilinçlenmesini hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Yumaklı, 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin gıda denetimine ulaşıldığını belirtti. Geçmişte taklit ve tağşiş yapılan gıdaların periyodik aralıklarla kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Yumaklı, artık bu bilgilerin elektronik ortamda anlık olarak tüketicilerle paylaşıldığını aktardı.

UYGULAMA 2025'TE ZORUNLU OLACAK

Gıda işletmelerinin denetim durumunun da tüketiciler tarafından takip edilebileceğini vurgulayan Yumaklı, devreye soktukları karekod uygulamasının 2025 yılından itibaren zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişim hakkını koruyacaklarını ve insan sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.