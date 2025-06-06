Gıda Güvenliği: Sağlık, Ekonomi ve Etik Boyutları

Gıda Güvenliği: Sağlık, Ekonomi ve Etik Boyutları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Gıda Etiği Derneği, gıda güvenliğinin sağlık yanı kadar ekonomik ve sosyal boyutları olduğunu vurguladı. Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinin bilimsel bilgi ile mümkün olduğunu belirtti.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET), gıda güvenliğinin, sadece sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yönleri olan çok boyutlu bir konu olduğunu bildirdi.

Derneğin, "7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği" günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların yaşamlarını sağlıklı ve aktif biçimde sürdürebilmeleri için sürekli olarak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişmeleri gerektiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 600 milyon insanın gıda kaynaklı hastalıklara yakalandığını, 420 bin kişinin de bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan mesajda, bir yıl içinde 5 yaşın altında yaklaşık 125 bin çocuğun gıda kaynaklı hastalıklar sonucu öldüğüne işaret edildi.

"Gıda güvenliği temel bir etik konusudur"

Gıda güvenliğinin sağlanması ve bu alanda bilinçli karar alma ve uygulama süreçlerinde, bilimin temel rolü bulunduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Gıda güvenliği risklerinin saptanması, söz konusu risklerin ne şekilde bertaraf edilebileceği ve gıda kaynaklı hastalıkların nasıl önlenebileceği bilimin konusudur. Gıda güvenliği, sadece sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yönleri olan çok boyutlu bir konudur. Gıda güvenliği temel bir etik konusudur. Gıda güvenliğinin bilimsel bilginin kullanılarak sağlanması, aynı zamanda etik bir sorumluluktur."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Tarihi yalı ünlü kahve zincirine satıldı! Dudak uçuklatan rakam
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.