Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasım ayında 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye toplamda 141 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasımda 122 bin 271 gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım ve 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımda gerçekleştirilen denetimlere dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"1-30 Kasım döneminde yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz."

Yumaklı, paylaşımında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalara da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Metroda infial yaratan olay! Uyuyan adamı ateşe verip kaçtı

Metroda uyuyan adamı diri diri ateşe verip kayıplara karıştı
Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

Sakın bunu yapmayın! Aracındaki su şişesi 500 bin TL fatura çıkardı
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
ABD'de üniversite katliamı son anda önlendi

Kanlı plan son anda engellendi: Üniversiteyi kan gölüne çevirecekti
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu

Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.