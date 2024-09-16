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Gevaş'ta Tandır Ekmeğine Talep Artıyor

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Van'ın Gevaş ilçesinde geleneksel tandır ekmeğine olan talep artarken, çarşı merkezindeki tandır evleri yetersiz kalıyor. Vatandaşlar, artan talep nedeniyle kendi evlerinde tandır kurarak ekmek pişirmeye başladı.

Van'ın Gevaş ilçesinde tandır ekmeğine talep arttı.

Gevaş'ta geleneksel tandır ekmeğine olan talep artmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde tandır ekmeğine gösterilen yoğun ilgi, çarşı merkezinde kurulan tandır evlerinin yetersiz kalmasına neden oldu. Artan talep nedeniyle vatandaşlar evlerinde tandır kurarak ekmek pişirmeye başladı. İlçenin geleneksel lezzetlerinden biri olan tandır ekmeğinin ekonomik olmasının yanında daha lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar, "Tandır ekmeğini her zaman evde yapmayı tercih ediyoruz. Ancak son zamanlarda tandır evlerine de gidiyorduk. Fakat yoğunluktan dolayı ekmek pişirmek için sıra beklemek zor olunca, tekrar evlerimizde kendi tandırımızı kullanmaya başladık" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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