GES Yatırımlarına Teşvikler Artacak

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, aynı noktada üretim ve tüketim yapılan güneş enerjisi santrali (GES) yatırımcılarının farklı noktalarda kuracakları ilave GES'lerden elde edilecek tüketim fazlası enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilmesiyle bu alanda teşviklerin ve yatırımların katlanacağını belirtti.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, aynı noktada üretim ve tüketim yapılan güneş enerjisi santrali (GES) yatırımcılarının farklı noktalarda kuracakları ilave GES'lerden elde edilecek tüketim fazlası enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilmesiyle bu alanda teşviklerin ve yatırımların katlanacağını belirtti.

Dilek, 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı kapsamında AA muhabirine, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan uygulamayla ilave lisanssız GES'lerin tüketim dışı enerjisinin YEKDEM kapsamına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlgili mevzuata göre çatısına güneş enerjisi santrali kuran yatırımcının ürettiği fazla elektriği Elektrik Perakende Satış AŞ'lere (EPSAŞ) bedelsiz olarak verdiğini anımsatan Dilek, bu düzenleme ile yatırımcının daha fazla santral kurmasının teşvik edildiğini kaydetti.

Dilek, mevcut düzenleme sayesinde çatı güneş enerjisi yatırımlarının hızlanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni çıkan bu mevzuatla araziye ya da çatısına da güneş enerjisi santrali kurarsa her iki santralde toplam 2 birim elektrik üretirse bir birimi tükettiğinde kalan bir birimi de EPSAŞ'a satabilecek. Biz de sektör temsilcisi olarak yatırım iştahı bu kadar yerindeyken güneş enerjisi santrallerine yatırımın artması için teşvik edici mevzuatların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz çünkü bahsi geçen yatırımlar yeşil enerji yatırımlarının artması, istihdamın pozitif yönde etkilenmesi ve cari açığı azaltıcı etkisi nedeniyle bu adımları destekliyoruz. Bu mevzuat ve teşvik edici mevzuatlar son derece önemlidir."

Değişiklik, 1 Ekim'den itibaren uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, aynı noktada üretim ve tüketim yapılan GES yatırımcılarının farklı noktalarda kuracakları ilave GES'lerden elde edilecek tüketim fazlası enerji, YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.

Aynı noktada üretim ve tüketim yapılan güneş enerjisi santraline sahip işletmecilerin farklı bölge ya da noktalarda kuracakları ilave lisanssız GES'lerde üretilecek tüketim fazlası enerji YEKDEM kapsamında değerlendirilecek. Uygulama 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.