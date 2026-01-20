Gençlere iş imkanı sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, gençleri üretimin merkezine almayı hedefleyen "GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı" Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İş ve Meslek Danışmanları Muammer Yerlikaya ve Ali Haydar Kolik, TOBB Erzurum KGK Başkanı M. Kübra Alioğulları, ETSO Meclis Üyesi ve TOBB GGK Erzurum Başkanı İsmail Suci, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin en büyük gücünün genç nüfusu olduğu vurgulanarak bu potansiyelin istihdama kazandırılmasının önemi ifade edildi. Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri hedefleniyor.

1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedefleniyor

Program kapsamında: 3 yılda mevcut kapasiteye ilave 800 bin genç stajla iş hayatına hazırlanacak. Staj desteği için 26,2 milyar TL kaynak ayrıldı. "Geleceğim Meslekte" Programı ile her yıl 250 bin, 3 yılda 750 bin öğrenciye ulaşılacak. "İşe İlk Adım" Programı kapsamında 2028'e kadar 215,8 milyar TL kaynakla 750 bin genç desteklenecek. NEET İşgücü Uyum Programı (NIUP) ile 450 bin genç eğitim ve istihdamla yeniden buluşturulacak. İŞKUR Gençlik Programı ile 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedefleniyor. Toplamda 3 milyon genç için 445,1 milyar TL kaynak ayrıldı. Öğrenciler haftada 1-3 gün esnek çalışma modeliyle yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanacak, gelir elde ederken iş disiplini ve mesleki tecrübe edinecek. - ERZURUM