Genç Tasarımcılar Türk Halı Sektörüne İlgi Gösteriyor

Genç yeteneklerin Türk halı sektörüne ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İstanbul'da düzenlenen İHİB 16. Ulusal Halı Tasarım Yarışması'na katılarak finale kalan eserleri inceledi. Kaplan, genç tasarımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), 16 yıldır gerçekleştirdiği İHİB 16. Ulusal Halı Tasarım Yarışması ve Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'ne katılarak finale kalan eserleri inceleyen TİM Halı Sektör Kurulu Başkan Vekili ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan genç tasarımcılardan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Finale katılan eserleri yakından inceleyen Başkan Kaplan halı sektörünün bundan sonraki süreçte de emin ellerde olacağına, gençlerin sektörün birçok alanında aktif faaliyet göstermesinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Halı tasarım yarışmalarının halı sektörüne genç yetenekler kazandırılması için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Kaplan tasarlanan ve dokunan her halının önemli öykülere sahip olduğunu ifade etti. Eseri finale kalan genç tasarımcılardan Meryem Horasan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'a bereket adını verdiği tasarımı hakkında bilgiler verdi.

Başkan Kaplan Türk halı sektörünün geleceği olarak gördükleri gençlerin sektöre ilgisinden memnun olduğunu da ifade ederek, "Bizler Türk halı sektörünün son otuz yılda çok önemli bir noktaya taşıdık. Üretimin ve tasarımın merkezi haline gelen ülkemizde liderliğimizi sürdürebilmemiz için gençlerimizin mutlaka sektörümüzde aktif rol alması gerekiyor. Son dönemlerde gençlerimizin halı sektörünün bütün dallarına yöneldiğini ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini yetiştirdiğini görmek elbette sektörün geleceği için umut verici bir olay. İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler ve birlik üyelerini bu tür etkinliklerinden dolayı kutluyorum" dedi. Başkan Kaplan katıldığı ödül töreninde de 2022 verilerine göre en fazla ihracat yapan İstanbullu halıcıları kutlayarak ödüllerini İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler'le birlikte takdim etti.

"Gençler için halı tasarımcılığı önemli bir meslek"

Genç tasarımcı Meryem Horasan tasarımın kendileri için bundan sonraki süreçte bir yaşam biçimi olduğunu da ifade ederek, "Gerek GAİB'in gerekse İHİB'nin geleneksel tasarım yarışmalarını çok anlamlı buluyor ve sürekli takip ediyorum. Elbette tasarım bundan sonraki süreçte benim ve genç tasarımcıların Türk halı sektörüne katkı sağlaması için önemli bir meslek. Bu yarışmaya bereket adını verdiğim eserimle katıldı. Eserimin konusu bütün canlıları yakından ilgilendiren doğal döngüyle ilgili oldu. Doğa bir döngü içerisinde ve iyileştiren doğal bir etkileşim söz konusudur. Asıl onaran, normale döndüren doğanın kendi kendini yenilemesi, toprağın verimliliğidir. Doğurgandır ve tüm zenginliklerin kaynağıdır. Toprak ekine yeniden doğmayı emreder. Aşık Veysel'in İki Kapılı Han'a benzettiği insanın öyküsünün özetidir. İnsanın topraksız kalması köksüz kalmasıyla eş tutulmuştur. Orta Çağda topraksızlık bahtsızlık olarak bilinmiştir. Toprak kozmik bütününde barınması, doğması, besleyip büyüterek iyileştirme özelliği sebebiyle toprak ana adıyla nitelendirilmiştir. Birçok mitolojide kadınların toprak üzerinde doğum yapmasının toprağın bereketini arttıracağına inanılmaktadır. Yani toprak hem insanoğlu hem de ekinlerini yeniler ve bereketlendirir. Toprak bize yeniden bir umut vadeder. Toprak anaya saygıyla. Diğer taraftan eserimin finale kalması ise benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Burada GAHİB Başkanı Zeynal Abdini Kaplan başta olmak üzere halı sektörünün bir çok temsilcisiyle tanışma fırsatı buldum. Bu yarışmayı düzenleyen İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler başka olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP