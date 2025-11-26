Haberler

Genç MÜSİAD Tecrübe Aktarım Programı'nda Yatırım Teşvikleri Ele Alındı
Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen programda yatırım teşvikleri, kümelenme modeli ve UR-GE projeleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, genç girişimcilere Sivas'ın yatırım avantajları hakkında bilgi verdi.

Sivas Ticaret Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Genç MÜSİAD'ın Tecrübe Aktarım Programı'nda yatırım teşvikleri, kümelenme modeli ve UR-GE projeleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Genç MÜSİAD Sivas tarafından düzenlenen Tecrübe Aktarım Programı'nda genç girişimcilerle bir araya gelerek iş dünyasına yönelik güncel gelişmeleri anlattı. Özdemir, özellikle yatırım teşvik mekanizmaları, Sivas'ın üretim potansiyeli ve Demirağ OSB'nin sağladığı fırsatlar konusunda kapsamlı bilgiler paylaştı. Programda kümelenme modeli ve UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projelerinin firmalara sunduğu katkıları ayrıntılarıyla ele alan Özdemir, gençlere önemli önerilerde bulundu. Genç MÜSİAD Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tecrübe Aktarım Programı'nın konuğu olan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, katılımcılara Yatırım Teşvik Sistemi, Sivas'ın yatırım avantajları ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ile sunulan fırsatlar hakkında bilgi verdi.

Kümelenme ve UR-GE' nin Sivas ekonomisine katkısı

Özdemir, özellikle kümelenme modeliyle sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, UR-GE projelerinin firmalara sağladığı katkıları detaylı şekilde anlattı. UR-GE kapsamında işletmelere yurt dışı pazarlama desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi önemli avantajlar sunulduğunu hatırlatan Özdemir, firmaların rekabet gücünü artırmak için bu projelere aktif şekilde dahil olmalarını tavsiye etti. STSO'nun yürüttüğü projeler ve geliştirdiği yeni çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Odanın hem iş dünyasına hem de genç girişimcilere yönelik projeleri planlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirmeye devam ettiğini ifade etti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi



