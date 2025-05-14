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Genç Çiftçi Oğuzhan Güney: Türkiye'nin Tohum Üretimine Katkı Sağlamak İstiyoruz

Genç Çiftçi Oğuzhan Güney: Türkiye'nin Tohum Üretimine Katkı Sağlamak İstiyoruz
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Nevşehir'de patates üretimi ve ihracatı yapan ziraat mühendisi Oğuzhan Güney, gelecekte Türkiye'nin tohum üretiminde daha aktif rol oynamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediğini belirtti. Güney, genç çiftçilere sağlanan devlet destekleriyle yapılan yatırımların önemine değindi.

Nevşehir'de patates üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Oğuzhan Güney, Türkiye'nin tohum üretimi ve ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, ziraat mühendisi Güney, dedesi tarafından kurulan şirketle ilgili bilgiler ile geleceğe dair beklentilerini paylaştı.

Şirketin 1980 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini dile getiren Güney, patates üretimi, depoculuk ve ihracat yaptıklarını belirterek, "İhracatı genelde Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Moldova gibi yakın ülkelere yapıyoruz. Avrupa'ya da ihracat yaptığımız oluyor." dedi.

Güney, Tarım ve Orman Bakanlığınca genç çiftçilere sağlanan desteklerden faydalandıklarına işaret ederek, "Birçok kez destek aldık. Destekleri faydalı buluyorum. Daha önce IPARD Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyla soğuk hava deposu yaptık. Süreci doğrudan ben yürütmüştüm. Yüzde 70 hibe aldık." diye konuştu.

"Ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum"

İleriye dönük planlarına da değinen Güney, sürdürülebilir tarım için teknolojiden daha fazla yararlanmayı istediğini söyledi. Güney, "Türkiye'nin daha fazla tohum üreten ve ihraç eden bir ülke olmasını sağlamak, daha katma değerli ürünler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Güney, tarım sektörünün sadece tarlada çalışmaktan ibaret olmadığının altını çizerek, "Gençlerin, bu sektörün teknoloji, mühendislik olarak birçok alanı içinde barındırdığını bilmeleri gerekiyor. Hata yapmaktan korkmasınlar, kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Patatesler kayadan oyma depolarda muhafaza ediliyor

Patatesleri Kapadokya'daki kayadan oyma depolarda da muhafaza ettiklerini anlatan Güney, nem oranı yüksek depoların, dışarıdaki ısıyı iletmediğini bildirdi. Güney, söz konusu depoların ışık almadığı için de patatesler için uygun olduğunu vurguladı.

Tarım sektörünün bir ülkenin geleceğinin ve ekonomisinin teminatı olduğuna işaret eden Güney, gençlerin tarıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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