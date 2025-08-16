Gemlik Roda Port Limanı'nda İşçi Eylemi Devam Ediyor

Gemlik Roda Port Limanı'nda Liman İş Sendikası'nın yetki almasının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Sendikanın yetki almasından sonra sözleşme görüşmeleri planlanırken, işletmede sendikalı bir işçinin işten çıkarıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

Dün akşam saatlerinde iş bırakma eylemi başlatan 4-12 vardiyasındaki işçiler, vardiya bitiminde işletmeden ayrılmayarak içeride beklemeye devam etti. Saat 12.00 itibariyle işe başlayan 12-8 vardiyası da iş bırakma kararına katıldı.

Liman sahasında operasyonlar tamamen dururken, işçiler sendikal haklarının korunması ve işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması yönündeki taleplerini yineliyor. - BURSA