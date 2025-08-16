Gemlik Roda Port Limanı'nda İşçi Eylemi Devam Ediyor

Gemlik Roda Port Limanı'nda İşçi Eylemi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Roda Port Limanı'nda Liman İş Sendikası'nın yetki almasının ardından işten çıkarılan bir işçi nedeniyle başlayan gerginlik sürüyor. İşçiler sendikal haklarının korunması ve işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması için iş bırakma eylemi başlattı.

Gemlik Roda Port Limanı'nda Liman İş Sendikası'nın yetki almasının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Sendikanın yetki almasından sonra sözleşme görüşmeleri planlanırken, işletmede sendikalı bir işçinin işten çıkarıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

Dün akşam saatlerinde iş bırakma eylemi başlatan 4-12 vardiyasındaki işçiler, vardiya bitiminde işletmeden ayrılmayarak içeride beklemeye devam etti. Saat 12.00 itibariyle işe başlayan 12-8 vardiyası da iş bırakma kararına katıldı.

Liman sahasında operasyonlar tamamen dururken, işçiler sendikal haklarının korunması ve işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması yönündeki taleplerini yineliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.