Gemlik Körfezi'nde sardalya avcılığı başladı

Gemlik Körfezi içerisinde ve özellikle sahil önlerinde, su üstünde yüzer ağlar kullanılarak sardalya uzatma avcılığı yapılmaya başlandı. Bölgede faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin sayısındaki artış, denizdeki hareketliliği de beraberinde getirdi.

Yetkililer ve balıkçılar, amatör tekne kullanıcılarının bu süreçte daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle balıkçı teknelerinin etrafından geçişlerde yüzer ağların görünmeyebileceği, bu durumun hem teknelere zarar verebileceği hem de kazalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan balıkçı teknelerinin gece saatlerinde avcılık yaptığı ve tekneler üzerinde çakar lambalarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu nedenle gece seyir halinde olan amatör denizcilerin ışıklı teknelere karşı daha temkinli yaklaşmaları gerektiği vurgulanıyor.

Deniz güvenliğinin sağlanması adına tüm amatör denizcilerin dikkatli olması istenirken, balıkçılar da "rast gelsin" diyerek sezonun bereketli geçmesini temenni ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
