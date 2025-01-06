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Gediz'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hizmete Girdi

Gediz'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Hizmete Girdi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde açılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, vatandaşların hizmetine sunuldu. Öğrenciler için 100 TL tek giriş ücreti ile hizmet veren havuz, modern donanımı ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek ve yüzme sporunu ilçede yaygınlaştırmak amacıyla açılan havuzun fiyatları, seans saatleri ve kullanım kuralları açıklandı. Tesis, modern donanımı ve uygun fiyatlarıyla hem öğrencilere hem de yetişkinlere hitap ediyor.

Yüzme havuzunda öğrenciler için tek giriş ücreti 100 TL olarak belirlenirken, 9 seanslık abonelik 750 TL, 12 seanslık abonelik ise 1000 TL olarak açıklandı. Yetişkinler için ise tek giriş ücreti 150 TL, 9 seanslık abonelik 1000 TL ve 12 seanslık abonelik 1500 TL olarak belirlendi. Havuzda günlük olarak 15: 15'ten 22: 45'e kadar altı farklı seans düzenleniyor. Her bir seans bir saat sürüyor ve vatandaşlar bu saatler arasında diledikleri zaman tesisten faydalanabiliyor.

Gediz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda belirli kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Havuzu kullanmak isteyenlerin mayo, bikini, haşema, bone, terlik ve havlu gibi kişisel yüzme ekipmanlarını yanlarında getirmeleri zorunlu. Ayrıca yüzme bilmeyenlerin havuza girişine izin verilmiyor ve simit, kolluk gibi yüzme yardımcıları kullanılmıyor. Şampuan ve benzeri kimyasal maddelerin havuzda kullanımı da yasak. 18 yaş altındaki bireylerin ise veli izniyle havuza girmesi şartı bulunuyor - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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