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Gediz'de biçerdöverle hasat kontrolleri sürüyor

Gediz'de biçerdöverle hasat kontrolleri sürüyor
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde hububat hasat sezonuyla birlikte biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kurtçam Köyü'nde hasat işlemlerinin teknik kurallara uygunluğunu ve ürün kayıplarının önlenmesini denetledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hububat hasat sezonuyla birlikte biçerdöver denetimleri aralıksız devam ediyor.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kurtçam Köyü'nde biçerdöverle gerçekleştirilen hububat hasadında kontroller yapıldı. Denetimlerde hasat işlemlerinin teknik kurallara uygun yürütülmesi, ürün kayıplarının önlenmesi ve üretimde verim ile kalitenin korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Yetkililer, üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik denetimlerin hasat sezonu boyunca sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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