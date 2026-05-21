Haberler

Gediz'de bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim

Gediz'de bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünleri bayilerini mevzuata uygunluk, kayıt ve satış süreçleri açısından denetledi. Ayrıca işletmelere doğru kullanım ve yasal süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinde denetim ve kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen kontroller kapsamında bayilerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği incelenirken, kayıt ve satış süreçleri de kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelere bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve yasal süreçler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum