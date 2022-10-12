Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geçtiğimiz hafta 3 kez zam yapılan motorine 2,13 TL'lik indirim geliyor

Ekonomi Haberleri

Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam yapılmış ve fiyatı İstanbul'da 30 liraya kadar dayanmıştı. Motorine Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Brent petrolün Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselmesi akaryakıta zam gelmesine neden olmuştu. Buna bağlı olarak tüm dünyada akaryakıt fiyatları arttı.

MOTORİNE 2,13 LİRALIK İNDİRİM GELİYOR

Motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına gelen zamlar sonrası araç sahipleri zamlara isyan etti. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28,50 liradan satılmaya başladı. Bu kez motorine bir indirim geleceği öğrenildi. Buna göre; motorine 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

oturan:

motorin fiyatı en fazla 15 olmalı.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Umit Cetin:

hükümet düşmanları ne oldu düşüşe geçti mazot 2023 seçimleri bitsin tekrar cumhurbaşkanımız kazansın ozaman dolar molar mazot uğraşmayacağız

Cevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

iyi tokatlıyorsunuz heee :))

Cevap Yaz 2 30 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title