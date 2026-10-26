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GECF Genel Sekreteri Mshelbila, LNG payının 2055'te yüzde 64'e ulaşmasını bekliyor

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GECF Genel Sekreteri Philip Mshelbila, Moskova'daki Bakanlar Toplantısı'nda LNG'nin 2055'te uluslararası doğal gaz ticaretinin yüzde 64'ünü oluşturacağı tahminini paylaştı. Mshelbila, 2055'te doğal gaz talebinin yıllık 5,2 trilyon metreküpe ulaşmasını bekliyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) küresel doğal gaz ticaretindeki payının 2055'e kadar yüzde 64'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Mshelbila, Moskova'da düzenlenen GECF Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel doğal gaz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LNG'nin farklı bölgelerdeki doğal gaz piyasalarının entegrasyonunu güçlendirdiğini belirten Mshelbila, "LNG, talep artışının temel itici gücü konumunda. Tahminlere göre 2055'e kadar uluslararası doğal gaz ticaretinin yüzde 64'ünü LNG oluşturacak." dedi.

Mshelbila, küresel doğal gaz talebinin 2055'te yıllık 5,2 trilyon metreküpe ulaşmasının beklendiğini belirterek, söz konusu tarihte dünya doğal gaz üretiminin yüzde 86'sının henüz geliştirilmemiş sahalardan karşılanacağını kaydetti.

GECF'nin üye sayısını artırmayı planladığını da bildiren Mshelbila, örgütün genişlemesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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