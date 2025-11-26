Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammını doğru tahmin eden İngiliz finans kuruluşu HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı yeni raporda, 2026'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapılmasını beklediğini açıkladı.

İngiltere merkezli banka, mevcut ekonomik görünüm ve para politikasının etkilerinin değerlendirildiği raporda, asgari ücretin yeni yılda 26 bin 524 TL seviyesine çıkacağını öngördü.

RAPORDA "İYİMSER" TAHMİNLER DE YER ALDI

Raporda, ekonomistlerin "iyimser" olarak nitelendirdiği tahminler de yer aldı. Buna göre 2026 sonunda enflasyon yüzde 20, politika faizi yüzde 25,5 olarak belirtildi.

HSBC böylece gelecek yıl için dolar/TL'de yalnızca yüzde 13 artış olacağını öngörüyor. Banka ayrıca bu yıl hızla artan dolarizasyonun 2025'te belirgin şekilde gerilemeyeceğini de raporuna ekledi.

"ZAM YİNE ENFLASYONUN ALTINDA KALABİLİR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığına yükseltmesinin ardından, asgari ücret artışının tıpkı geçen yıl olduğu gibi enflasyonun altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, mevcut sıkı para politikasının etkisiyle hükümetin yüzde 20–25 aralığında bir artış planladığını aktarıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi hâlinde milyonlarca çalışan, yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşük "sefalet ücretleri" ile geçinmek zorunda kalacak.