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Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten

Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı benzine 1 lira 20 kuruş zam gelirken pompaya yansıyan fiyat artışı sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 75 kuruştan, Ankara'da ise 43 lira 8 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

TABELA SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİ

Gece yarısı benzine sessiz sedasız gelen 1 lira 20 kuruşluk zam pompaya da yansıdı. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 75 kuruştan, Ankara'da 43 lira 8 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 54 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ekonomi Ankara Finans Yaşam Zam

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